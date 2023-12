Cosa giocherete questo weekend? Avatar, Baldur's Gate 3 o God of War Ragnarok?

Cosa giocherete questo weekend? Si tratta dell'ultimo fine settimana prima della vigilia di Natale, dunque magari lo dedicherete a completare la campagna di Avatar: Frontiers of Pandora; oppure continuerete a macinare ore su Baldur's Gate 3, da poco disponibile anche su Xbox Series X|S; o ancora affronterete l'esperienza roguelike di God of War Ragnarok: Valhalla.

L'ambizioso tie-in di Ubisoft è riuscito senz'altro a ricreare le atmosfere e la ricca flora e fauna di Pandora all'interno di un open world tradizionale ma interessante, visivamente straordinario e decisamente fedele alla saga cinematografica creata e diretta da James Cameron: sembra proprio che i giocatori lo stiamo apprezzando più della critica.

D'altro canto, Baldur's Gate 3 è stato premiato come gioco dell'anno ai The Game Awards 2023, e si tratta di un riconoscimento tutt'altro che casuale per lo straordinario RPG di Larian Studios, che tanto su PC e PS5 quanto su Xbox sta dimostrando tutte le proprie qualità.

Se invece siete fortunati possessori di God of War Ragnarok, potrete approfittare del weekend per affrontare la progressione roguelike di Valhalla, un DLC imperdibile e gratuito in cui potremo vestire ancora una volta i panni di Kratos per un'avventura nell'aldilà dellla mitologia norrena.