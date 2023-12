Hogwarts Legacy potrebbe diventare il gioco più venduto in USA nel 2023, battendo Call of Duty

Un successo magico

Hogwarts Legacy deve reggere ancora soltanto un mese per riuscire nell'impresa di essere il primo gioco non COD e non di Rockstar Games ad arrivare primo in classifica. Il precedente è stato Rock Band nel 2008, secondo Circana. Quindi la partita si giocherà tutta a dicembre, dove comunque Call of Duty: Modern Warfare 3 avrà la forza della freschezza (è uscito da molto meno tempo di Hogwarts Legacy) e del Natale, con quest'ultimo che comunque potrebbe far vendere altre copie al titolo ambientato nel Wizarding World, considerando anche il recente lancio della versione Nintendo Switch.

Cè da dire che Call of Duty: Modern Warfare 3 sembra stia vendendo meno rispetto al precedente capitolo, vuoi perché è uscito più tardi nel corso dell'anno e vuoi per le molte critiche ricevute, battute comprese. Non che stia andando male, come spiegato dall'analista di Circana Matt Piscatella, ma sicuramente sta facendo peggio di Modern Warfare 2, uscito lo scorso anno.