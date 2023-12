Call of Duty: Modern Warfare 3 è il gioco più venduto a novembre 2023 negli USA

Call of Duty: Modern Warfare 3 è stato il gioco più venduto a novembre 2023 negli USA: lo rivelano i dati di Circana, ex NPD, sottolineando come il primato dello sparatutto di Activision si ripeta per il quinto novembre di fila: a interrompere la tradizione è stato Red Dead Redemption 2 nel 2018.

Ad oggi Modern Warfare 3 risulta essere il secondo gioco più venduto del 2023 negli USA, dietro solo a Hogwarts Legacy, il più venduto dell'anno. Nella classifica di novembre il tie-in del Wizarding World occupa la terza posizione dopo Marvel's Spider-Man 2.