God of War Ragnarok: scrittore di Santa Monica Studio suggerisce che il DLC non è l'ultimo contenuto

Non è però chiaro esattametne cosa intenda lo scrittore di Santa Monica Studio. È possibile ad esempio che semplicemente intenda che una volta raggiunti i titoli di coda vi siano in realtà altri contenuti all'interno di Valhalla , oppure che altro ci attende.

God of War Ragnarok è stato da poco ampliato dal DLC gratuito Valhalla , che aggiunge nuovi contenuti anche narrativi. Possiamo quindi ritenere i titoli di coda del contenuto aggiuntivo come quelli finali e definitivi? Forse no, almeno stando a quanto suggerito dal Orion Walker, senior writer presso SIE Santa Monica Studio.

L'espansione di God of War Ragnarok

God of War Ragnarok Valhalla espande il gioco base

Ricordiamo che in precedenza era emerso un leak secondo il quale è in arrivo un'espansione di God of War Ragnarok, che potrebbe assumere anche la forma di gioco indipendente in stile Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Si potrebbe speculare che Valhalla sia tale espansione, ma era stato affermato che il nuovo contenuto non sarebbe stato pronto per il 2023. Inoltre, un DLC gratuito con una modalità rogue-lite non è proprio un'espansione e, soprattutto, non è un modo immediato per monetizzare. Considerando il successo della saga, non sarebbe strano se Sony desiderasse produrre un piccolo gioco aggiuntivo in tempi "brevi" a pagamento.

Ovviamente sono solo speculazioni, ma il commento di Walker aiuta a pensare che il team abbia già altro in programma per God of War Ragnarok, prima di passare al prossimo grande progetto.