God of War Ragnarok: Santa Monica lavora a un DLC o un sequel, per un noto insider

Sony Santa Monica sarebbe al lavoro su un DLC o un sequel, anzi un "mezzo-sequel" di God of War: Ragnarok, perlomeno questo è quanto ha suggerito ViewerAnon, insider molto noto nel panorama di film e serie TV ma che di tanto in tanto condivide anche interessanti soffiate relative al mercato videoludico.

Dopo aver svelato la presunta cancellazione del progetto multiplayer di The Last of Us, la gola profonda ha suggerito l'arrivo di una nuova storia ambientata nell'universo di God of War in risposta a un post su Twitter / X di IGN che afferma che i "mezzi-sequel" o l'espansioni standalone, ovvero dei seguiti di dimensioni contenute e venduti a prezzo budget come Uncharted 4: L'Eredità Perduta, potrebbero essere il futuro del mercato dei giochi tripla A.

In merito alla questione, ViewerAnaon afferma che effettivamente l'ipotesi lanciata da IGN è sensata in quanto permette ai team di lavorare a nuovi contenuti utilizzando strumenti già consolidati e di aumentare la cadenza delle uscite, e che potrebbe essere proprio essere questo il caso per il nuovo materiale di God of War: Ragnarok.

"IGN ha centrato il punto: è così che riduci il divario tra le uscite e magari permetti ai team di lavorare su un semisequel con strumenti e supporto consolidati. Santa Monica Studio sta lavorando al nuovo materiale di God of War e mi chiedo se sarà un DLC di Ragnarok o un mezzo-sequel."