God of War: Ragnarok a quota 11 milioni di copie vendute su PS5 e PS4

Gli sviluppatori di Sony Santa Monica hanno annunciato che God of War Ragnarok ha raggiunto quota 11 milioni di copie vendute su PS5 e PS4.

La notizia arriva con un post ufficiale su Twitter dello studio, che include una GIF con un tenerissimo Kratos che fa il gesto del cuoricino per ringraziare i giocatori.

"Siamo incredibilmente onorati del fatto che God of War: Ragnarok abbia ufficialmente venduto 11 milioni di copie! Niente di tutto questo sarebbe possibile senza il supporto dei nostri fan, quindi grazie per essere venuti in questo viaggio con noi!", recita il post di Sony Santa Monica.

Lanciato il 9 novembre del 2022, God of War Ragnarok si è rivelato fin da subito un indiscusso campione d'incassi, tanto che a due settimane dall'uscita ha totalizzato la bellezza di 5,1 milioni di copie, diventando ufficialmente il gioco first party di PlayStation che ha venduto più velocemente di sempre.

Sono passati quasi tre mesi dal lancio e il gioco nel frattempo ha più che raddoppiato questa cifra, segno che le vendite si sono mantenute alte anche dopo le prime settimane, solitamente il periodo più proficuo per il ciclo vitale di un videogioco sul mercato.