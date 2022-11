God of War Ragnarok: lancio migliore di ogni first party PlayStation, ecco quanto ha venduto finora

God of War Ragnarok ha venduto la bellezza di 5,1 milioni di copie nella sua prima settimana di commercializzazione, diventando il gioco first party di PlayStation che ha venduto più velocemente di sempre. Ovviamente è anche il capitolo della serie God of War che ha segnato il debutto migliore, ma questo era scontato visto l'altro risultato.

L'annuncio è stato dato dall'account ufficiale Twitter di PlayStation, che ha anche sottolineato come il risultato comprenda sia le copie vendute su PS4, sia quelle vendute su PS5. Insomma, Kratos e Atreus hanno fatto di nuovo centro nel cuore dei giocatori della console di Sony, portando a casa un risultato eccellente, che dimostrano come gli cine action in terza persona siano amatissimi dai videogiocatori.

Naturalmente i complimenti vanno fatti in particolare a Sony Santa Monica, che è riuscita a superare il successo del God of War del 2018, uno dei first party di PlayStation più venduti di sempre.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di God of War Ragnarok, dove abbiamo scritto che il gioco "è bello esattamente come il suo predecessore, ma per motivi profondamente diversi. È più maturo in tutte le dinamiche di gameplay, più completo, più profondo e presenta un sistema di combattimento molto più vario, stratificato e gratificante. Però nel suo essere un sequel così fedele e coerente con il passato, perde per strada qualsiasi elemento di reale novità, si diluisce nella sua progressione e si scrolla di dosso anche quel tono di epicità che aveva contraddistinto il soft reboot. In fin dei conti è un more of the same; un bellissimo, divertente, longevo more of the same. "