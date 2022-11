Cyberpunk 2077: il cosplay di Lucy da xenon_ne ci spinge a diventare edgerunner

Cyberpunk 2077 sta vivendo davvero un secondo periodo di hype grazie anche a Cyberpunk: Edgerunners, la serie TV Netflix che ha rilanciato alla grande anche il gioco e da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di xenon_ne (nota anche come Alin Ma), che mette in scena una delle riproduzioni più convincenti e stilose del personaggio della nuova serie animata.

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è ormai un vero e proprio simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione, grazie alla profondità del personaggio messo in scena ma anche al suo aspetto carismatico e affascinante, come potete ben vedere anche in questa interpretazione. La modella riesce a infondere ancora una volta il suo stile curato e di gran classe, riprendendo in pieno il look della netrunner in questione con una fedeltà notevole.

Il costume appare qui piuttosto vicino a quello originale del personaggio, compresa anche la complessa e particolare capigliatura che richiama lo stile pienamente futuristico e fantascientifico di Lucy. xenon_ne si avvale poi di alcuni elementi modificati in post-produzione per ottenere un effetto ancora più d'impatto, ma è comunque notevole la cura nella costruzione degli abiti, della capigliatura e del trucco, oltre alla scelta delle luci nella foto.

Il look nel complesso rientra perfettamente in quella che potrebbe essere una moda post-moderna in stile cyberpunk, in linea con l'estetica generale dei netrunner.

Se cercate altri cosplay, vi rimandiamo ad alcuni dei più recenti pubblicati su queste pagine, come il il cosplay di Nico Robin da tniwe tratto da One Piece, quello di Elizabeth di calssara tratto da The Seven Deadly Sins, il cosplay di Marion in costume da bagno di yazbunnyy tratto da Dragon Ball, quello di C18 da Gremlynne dalla medesima serie e quello di Yamato da yazbunnyy da One Piece.