Dragon Ball: il cosplay di C18 da Gremlynne è imbattibile

L'eterno Dragon Ball Z torna di nuovo ad essere fonte d'ispirazione per la cosplayer che proponiamo questa mattina, anche in questo caso con un ottimo cosplay di C18 da parte di Gremlynne, che si è cimentata sul personaggio di Toriyama davvero con ottimi risultati.

C18, o Androide 18, è in effetti un grande classico come soggetto per le cosplayer, come abbiamo visto in molti altri casi, e in questo caso si tratta di un'interpretazione piuttosto classica ma sempre decisamente piacevole da vedere.

Gremlynne riprende il personaggio nella sua tipica mise casual, con giacca di jeans e top nero tagliato, forse in questo caso un po' più ridotto dello standard, a ben vedere. In ogni caso, la ricostruzione è veramente riuscita e riprende precisamente il fascino del personaggio.

La capigliatura e gli occhi azzurri riproducono bene l'algida bellezza che è tipica della combattente in questione, rimasta come una delle preferite all'interno dell'ampio universo creato da Akira Toriyama.

L'ambiente domestico non fa moltissimo per ricreare gli scenari tipici della serie Dragon Ball, ma ci accontentiamo: d'altra parte il soggetto principale basta a rendere decisamente riuscito questo cosplay, capace di fissarsi bene in mente anche grazie allo sguardo glaciale di Gremlynne, altro elemento perfettamente in linea con il personaggio di riferimento.

