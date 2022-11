Fortnite: Fracture, l'evento finale del Capitolo 3 annunciato da Epic Games

Fortnite arriverà presto al finale del Capitolo 3 con l'evento speciale Fracture, annunciato un po' a sorpresa da Epic Games e con data fissata per il 3 dicembre 2022, alle ore 22:00 italiane, che porterà alla conclusione dell'attuale fase del gioco e l'arrivo del Capitolo 4.

Non ci sono ancora informazioni sui contenuti di Fortnite: Fracture, ma si tratterà probabilmente di un evento di notevoli proporzioni all'interno del mondo del gioco Epic Games, secondo la tradizione che abbiamo visto in precedenza per la conclusione del Capitolo 1 e del Capitolo 2, che in entrambi i casi hanno coinvolto l'intera community in situazioni particolari durate anche alcune ore.

Fracture è stato dunque annunciato alla fine delle Fortnite Champion Series con un semplice teaser, senza avere al momento informazioni più precise da parte di Epic Games.

Fortnite: Fracture, il teaser andato in scena la notte scorsa durante le Fortnite Champion Series

In precedenza, alla fine del primo capitolo abbiamo assistito alla sparizione dell'isola originale, risucchiata da un buco nero e sostituita con una nuova nel Capitolo 2, a ottobre 2019.

Dopo altri due anni, la seconda isola è stata nuovamente ribaltata e trasformata per svelare la mappa attualmente presente nel Capitolo 3. Al termine di questo capitolo, durante l'evento Fracture, ci aspettiamo dunque una situazione di tale portata, che porterà a una trasformazione totale della mappa di gioco e forse anche con l'introduzione di nuove meccaniche di gameplay.

A questo proposito, ricordiamo che l'arrivo del Capitolo 2 ha portato con sé la possibilità di nuotare e l'uso di veicoli e imbarcazioni, mentre nel Capitolo 3 abbiamo assistito all'aggiunta dello sprint, del mantling per scavalcare gli elementi di scenario e l'inserimento della modalità senza costruzione. Restiamo dunque in attesa di conoscere le novità in arrivo in Fortnite: Capitolo 4 anche sul fronte delle meccaniche di gameplay, che ovviamente attendiamo di veder emergere alla fine dell'evento Fortnite: Fracture. Di recente, il gioco ha ottenuto la Settimana Skywalker con l'aggiornamento V22.30.