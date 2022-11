Fortnite propone la Settimana Skywalker di Star Wars con Luke, Leia e non solo

L'aggiornamento V22.30 di Fortnite ci propone varie novità per il battle royale a tema Star Wars con la Settimana Skywalker. Potremo trovare personaggi e oggetti nel gioco, a iniziare da Luke Skywalker.

Durante la Settimana Skywalker, in Fortnite, potremo ottenere i costumi di Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo tramite il Negozio di oggi. Inoltre, ci saranno anche le spade laser brandite da Luke Skywalker in Una nuova speranza e in Il ritorno dello Jedi, oltre che il suo Landspeeder X-34 e l'arma simbolo degli assaltatori.

La Settimana Skywalker terminerà il giorno 8 novembre alle 15:00 ora italiana. Completando gli incarichi speciali si potranno ottenere PE, usando gli oggetti di Star Wars. Inoltre, la spada di Darth Vader è stata rimossa dal magazzino: permette di bloccare il fuoco in arrivo e lanciala a mo' di boomerang contro i nemici.

Ci saranno poi altri oggetti in Fortnite per la settimana Skywalker:

Dorso decorativo Remoto d'addestramento (oggetto di Luke Skywalker)

Piccone Fucile a proiettili (oggetto di Luke Skywalker)

Deltaplano Landspeeder X-34 (oggetto di Luke Skywalker)

Dorso decorativo R2-D2 (oggetto di Leia Horgana)

Piccone Bastone elettrico (oggetto di Leia Horgana)

Dorso decorativo Millennium Falcon (oggetto di Han Solo)

Piccone Vibroascia (oggetto di Han Solo)

Diteci, cosa ne pensate dei contenuti della settimana Skywalker di Fortnite?

