God of War Ragnarok, un video diario sulla creazione di creature e personaggi

God of War Ragnarok includerà una gran varietà di creature e personaggi, e il nuovo video diario realizzato da Sony e Santa Monica Studio illustra il modo in cui sono stati creati.

E così, mentre l'esilarante spot con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James si occupa di promuovere il lancio del gioco anche presso un pubblico diverso da quello dei fan più sfegatati, arriva puntuale un approfondimento sullo sviluppo di questo capitolo della saga.

Dall'art director Raf Grassetti alla character technical artist Marisa Kaupert, dalla senior character artist Angela Rico al lead character concept artist Dela Longfish, lo studio ha portato numerose testimonianze del lavoro svolto e delle idee di partenza.

Il video si sofferma su concept art e bozze che poi gli sviluppatori hanno trasformato in veri scenari e personaggi all'interno della campagna di God of War Ragnarok, seguendo lo stesso stile che abbiamo apprezzato nell'episodio del 2018.

Un grosso impegno tanto sul fronte delle creature che dei comprimari: le prime potremo affrontarle nell'ambito di spettacolari combattimenti, i secondi interagiranno con noi in vari modi, portando avanti la narrazione del gioco e contribuendo a creare un certo tipo di atmosfera.

Come saprete, abbiamo provato le prime ore di God of War Ragnarok su PS5 e non vediamo l'ora di potervi proporre la nostra recensione del gioco.