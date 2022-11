God of War Ragnarok, lo spot con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James è esilarante

God of War Ragnarok è protagonista di un esilarante spot televisivo con Ben Stiller, John Travolta e LeBron James. Non a caso il tema del video è come i genitori possano relazionarsi con Kratos per migliorare il proprio rapporto con i loro figli.

A pochi giorni dallo spettacolare trailer di lancio di God of War Ragnarok, Sony ha pensato bene di promuovere l'uscita del gioco su PS5 e PS4 con qualcosa di diverso dal solito, e possiamo dire che l'obiettivo è stato senz'altro centrato.

"A poco più di una settimana dall'attesissima uscita di God of War Ragnarok, Kratos e Atreus continuano il loro viaggio attraverso i regni norreni, mentre il loro rapporto padre-figlio si rafforza. Questo viaggio suggestivo ci ha portato a chiederci: tutti i genitori possono immedesimarsi nelle sfide che devono affrontare Kratos e Atreus nel loro rapporto?", si legge nel post sul PlayStation Blog.

"Per fortuna, abbiamo trovato alcuni genitori che comprendono fin troppo bene quanto può essere impegnativo essere genitori. Unite dalla consapevolezza che nessun genitore è perfetto, queste tre famiglie vip dimostrano che tutti possono immedesimarsi con il rapporto dinamico tra Kratos e Atreus, soprattutto con il costume indosso."

"Indossare la barba e il trucco di Kratos è stato molto stimolante. I colori di guerra sono veramente utili per far capire alla gente che uno fa sul serio. La barba mi ha fatto sentire più saggio... anche se [mio figlio] Quin non era per niente d'accordo", ha dichiarato Ben Stiller.

"C'è qualcosa nell'avere tra le mani l'ascia Leviatano che ti trasporta in un altro mondo. Tutti noi giochiamo i giochi sullo schermo, ma poter dare vita a quei momenti e connettersi ad essi in un modo diverso è una cosa fantastica", ha detto invece LeBron James.

"In modo simile a Kratos e Atreus, l'equilibrio tra 'tenerlo stretto e lasciarlo andare' è una dinamica familiare per molti genitori. Non c'è sensazione migliore di vedere il proprio figlio crescere e maturare diventando la versione migliore di se stesso", ha aggiunto infine John Travolta.

God of War Ragnarok sarà disponibile nei negozi a partire dal 9 novembre. Avete letto la nostra intervista al game director?