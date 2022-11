Xbox Game Pass: giochi rimossi dall'abbonamento a inizio novembre 2022 confermati

Microsoft ha svelato quali sono i giochi che saranno rimossi dal catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di novembre 2022. Vediamo la lista con relative piattaforme e data di rimozione:

Football Manager 2022 (PC) - 08/11/22

Football Manager 2022 Xbox Edition (Cloud, Console e PC) - 08/11/22

Art of Rally (Cloud, Console e PC) - 15/11/22

Fae Tactics (Cloud, Console e PC) - 15/11/22

Next Space Rebel (Cloud, Console e PC) - 15/11/22

One Step from Eden (Cloud, Console e PC) - 15/11/22

Supraland (Cloud, Console e PC) - 15/11/22

I giochi rimossi da Xbox Game Pass entro la metà di novembre 2022 sono quindi sette. Per quanto riguarda Football Manager 2022, la rimozione è conseguenza dell'arrivo del nuovo capitolo. L'edizione del 2023 sarà presente sin dal giorno dell'uscita, quindi la vecchia edizione non è più utile. Questa pratica è normale per il servizio.

Nella lista delle rimozioni troviamo poi Art of Rally, un gioco di guida dallo stile colorato. Fae Tactics è invece uno strategico a turni con visuale isometrica ambientato in un mondo fatato. Next Space Rebel è invece un apprezzato gioco simulativo legato alla costruzione di razzi spaziali, di complessità sempre più alta.

One Step from Eden, invece, è un roguelite d'azione con un tocco di strategia che si gioca su una scacchiera usando un deck di carte che va potenziato durante la partita. Supraland, infine, è un gioco che fonde il metroidvania, i puzzle game alla portal e l'avventura in prima persona ispirata a The Legend of Zelda.

Ricordiamo che una volta rimossi i giochi non possono più essere utilizzati, anche se li avete già scaricati. Questo significa che se volete giocarli prima della rimozione dovete farlo in queste settimane, così da sfruttare al massimo il catalogo.

Infine, vi lasciamo alla lista dei giochi che saranno invece aggiunti a Xbox Game Pass a inizio novembre 2022, a partire da oggi!