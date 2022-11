Resident Evil Village, l'orrore in terza persona

Si tratta di una caratteristica intrigante, del resto parliamo di un franchise che ha sempre utilizzato quel tipo di impostazione e che proprio in concomitanza con la saga di Ethan Winters ha optato per una vera e propria rivoluzione, cambiando prospettiva su tutti i fronti: un nuovo protagonista tutt'altro che abituato a situazioni simili, meccaniche survival horror spesso passive anziché attive e appunto una visuale in prima persona utile a massimizzare il coinvolgimento.

L'uscita dell' Espansione dei Winters di Resident Evil Village ha portato con sé diverse novità: dall'espansione Shadows of Rose ai contenuti extra della modalità Mercenari, per arrivare infine alla visuale in terza persona . Avete capito bene: è possibile giocare l'intera campagna dell'ultimo capitolo della serie Capcom in terza persona anziché in prima.

Dalla prima alla terza persona

Resident Evil Village, Ethan vede il Castello Dimitrescu per la prima volta

Per attivare la visuale in terza persona in Resident Evil Village basta selezionare l'opzione dalle impostazioni: a quel punto il gioco resterà fedele a tale scelta anche qualora si volesse caricare un salvataggio precedente. Diciamo subito che in termini realizzativi appare ben chiaro che si tratta di un'aggiunta e non di una caratteristica immaginata fin dal principio, e lo dimostrano alcuni particolari come l'interazione con l'ambiente e il ritorno alla prima persona nelle sequenze di intermezzo.

Il fatto che Capcom non abbia alcuna intenzione di mostrare il volto di Ethan neppure con la nuova telecamera si trasforma quasi in una burla, e chi ha completato l'espansione Shadows of Rose (qui la recensione) avrà capito bene a cosa ci riferiamo. Il sistema adotta infatti una serie di espedienti per fare in modo che la faccia del protagonista venga sempre e comunque coperta, ma a questo punto è lecito chiedersi se ce ne fosse davvero bisogno.

Sono principalmente tre i cambiamenti più rilevanti nel passaggio dalla prima alla terza persona. Innanzituto la visuale mostra molte più cose attorno al personaggio e questo consente di approcciare l'azione in maniera differente, forti di una maggiore consapevolezza di ciò che si trova nei paraggi e soprattutto evitando che determinati nemici ci colgano alla sprovvista.

La distanza si traduce per forza di cose in un minore coinvolgimento e in una minore tensione durante le fasi esplorative: l'effetto jump scare viene depotenziato e non è affatto un caso, visto che gli sviluppatori avevano immaginato l'esperienza in prima persona e regolato gli eventi perché avessero un certo impatto con quel tipo di visuale.

Resident Evil Village, Ethan cerca di fuggire dall'attacco di un nemico

Infine, la gestione dei movimenti e della mira è stata ricalibrata per adattarsi al meglio al nuovo scenario, e alla fine dei conti somiglia molto all'impostazione utilizzata per i remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, pur non potendo vantare lo stesso livello di rifinitura. Tutto considerato, vi sconsigliamo di affrontare la campagna del gioco per la prima volta con la visuale in terza persona, in quanto meno intensa ed emozionante rispetto alle intenzioni originali degli autori. Se invece avevate il desiderio di rigiocare l'ultima avventura di Ethan in maniera diversa, allora procedete tranquillamente.