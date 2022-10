Resident Evil Village: Shadows of Rose, la recensione dell'espansione dedicata alla figlia di Ethan

Capcom è senz'altro riuscita a raccontare una storia diversa dal solito con la saga di Ethan Winters, a cui sono stati dedicati gli ultimi due capitoli di Resident Evil. Complice l'introduzione della visuale in prima persona e un approccio spesso tendente ai survival horror passivi, quelli cioè in cui il protagonista è una persona normale che reagisce di fronte all'orrore fuggendo e nascondendosi anziché combattendo, la casa di Osaka ha saputo rinnovare una serie che sul fronte narrativo non riusciva da tempo a esprimere nulla di nuovo.

Se avete completato Resident Evil Village (attenzione: se non l'avete fatto, meglio non continuare a leggere) saprete che la storia di Ethan si conclude in maniera drammatica quando l'uomo si sacrifica per salvare sua figlia Rose. Dopo i titoli di coda, tuttavia, si assiste a un finale ambientato diversi anni dopo quegli eventi, con la ragazza ormai adolescente che fa visita alla tomba del padre. In quel momento scopriamo che Rose è dotata di poteri speciali e che Chris Redfield si avvale talvolta del suo aiuto per alcune missioni.

Ebbene, come siamo arrivati a questo punto? Ve lo raccontiamo nella recensione di Resident Evil Village: Shadows of Rose, l'attesa espansione di del survival horror di Capcom inclusa nel pacchetto Winters' Expansion insieme alla visuale in terza persona per il gioco base e ai nuovi personaggi per la modalità Mercenari.