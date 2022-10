iPhone 14 Plus, la recensione dello smartphone base di Apple dalle dimensioni maggiorate

Ecco quindi che Apple ha deciso quest'anno di affiancare al "normale" iPhone 14 una versione Plus, che appunto porta con sé la caratteristica distintiva dello schermo da 6,7" permettendo di fatto a chi sceglie l'ambiente iOS, di valutare un'alternativa meno costosa rispetto all'iPhone 14 Pro Max. Scopriamo quindi quanto questa novità ci ha realmente convinto nella nostra recensione di iPhone 14 Plus .

Ultimo in ordine cronologico ad uscire sul mercato della nuova serie di smartphone Apple , iPhone 14 Plus rappresenta di fatto il completamento del catalogo della mela morsicata. Chi segue da vicino la casa di Cupertino saprà sicuramente che quest'anno ci sono state alcune novità sostanziali rispetto alla proposta del 2021: è infatti stato soppresso il "Mini", la variante con schermo piccolo da 5,4" che nel corso dei due cicli di iPhone 12 e 13 non è riuscito a conquistare le quote di mercato previste, segnale evidente di come la maggior parte dell'utenza esprima una preferenza netta per i display medio/grandi.

Chiusa la parentesi più interessante, possiamo passare al resto: la porta Lightning è ovviamente ancora presente, in attesa del passaggio a USB-C atteso probabilmente tra uno o due anni, mentre la connettività è assolutamente completa sotto ogni punto di vista. Ottima come al solito la certificazione IP68 che garantisce un'adeguata protezione da polvere e acqua.

Resta chiaramente la perplessità in merito alla scelta del produttore di interrompere la "tradizione" e non usare l'A16 Bionic su tutta la linea 2022: che sia per una necessità di garantire un vantaggio ai Pro o per una logica di riduzione dei costi, in entrambi i casi avremmo sperato in un listino un po' più leggero per gli iPhone 14.

Inoltre i nuovi iPhone 14 godono di un aumento di 2 GB di RAM rispetto al predecessore, per un totale quindi di 6 GB. Tutto ciò in buona sostanza sta a significare che gli iPhone 14 di quest'anno non sono identici nelle specifiche tecniche ad iPhone 13, bensì ad iPhone 13 Pro: di conseguenza un miglioramento anno su anno, seppur modesto, c'è.

Apple ha scelto a questo giro con la serie iPhone 14 di non confermare l'abitudine ormai consolidata da alcuni anni di dotare tutti i suoi smartphone dello stesso System on Chip: se infatti stavolta i modelli Pro hanno potuto contare sul nuovo A16 Bionic, gli iPhone 14 sono rimasti invece fermi all' A15 Bionic con architettura a 5 nm dell'anno scorso. In realtà c'è una piccola differenza, dal momento che questo A15 è quello con 5 core GPU, lo stesso di iPhone 13 Pro, anziché i 4 core dell'iPhone 13. Fattore questo destinato a garantire un piccolo miglioramento in termini di performance grafiche.

Sempre su livelli di eccellenza la qualità dell'assemblaggio, del tutto priva di difetti. Per il resto, iPhone 14 Plus è proprio un iPhone 14 più grosso : il retro racchiude il corpo fotocamera leggermente protrudente con i due obiettivi e il flash, mentre la cornice presenta nelle stesse posizioni i tasti, le griglie degli speaker e la porta Lightning. I colori disponibili sono Mezzanotte, viola, galassia, (PRODUCT)RED e blu.

Detto questo, iPhone 14 Plus è molto familiare nelle sue forme, con l'unica eccezione delle dimensioni: per la prima volta ci si trova per le mani infatti un iPhone non-Pro "gonfiato", e le misure più generose ovviamente hanno delle conseguenze nella maneggevolezza. Malgrado questo nuovo modello sia inevitabilmente grande, l'utilizzo dei materiali scelti da Apple e le differenti soluzioni in tal senso rispetto a iPhone 14 Pro Max rendono il nuovo arrivato più confortevole una volta impugnato, non fosse altro per i soli 203 grammi contro i 240 del fratello maggiore. Ovviamente un ruolo importante in questa chiave lo svolge la struttura in alluminio che unisce le due facce del telefono, con il Ceramic Shield per l'anteriore e il vetro per il posteriore.

Ecco quindi che anche iPhone 14 Plus presenta lo stesso notch e le stesse forme dello scorso anno, con il design a mattoncino dalle linee pulite ancora estremamente attuale e piacevole. E anche la stessa tacca non necessariamente ha il sapore di un punto debole rispetto alla più moderna Dynamic Island, con quest'ultima un po' più invadente all'interno dello schermo e dalle potenzialità non ancora pienamente espresse. Certamente sarebbe bello non essere qua a parlare né di una né dell'altra e poter godere di schermi sfruttabili al 100% del loro spazio, ma il livello di sicurezza e di affidabilità del Face ID richiede ancora di accettare un compromesso.

Con la serie iPhone 14, Apple ha deciso di mantenere assoluta continuità nel design rispetto ai modelli precedenti, evitando quindi di introdurre la Dynamic Island vista invece sui Pro. D'altra parte è noto come la casa di Cupertino sia solita centellinare le novità nei propri smartphone, e ugualmente come abbia assoluta necessità di differenziare le due linee prodotto per garantire tra loro sufficiente distanza ed evitare sovrapposizioni.

Inoltre anche la luminosità non raggiunge i livelli dei modelli Pro, dato che in questo caso è di 800 nit nel valore massimo e 1200 nit di picco. Si tratta di valori elevati che garantiscono un'eccellente leggibilità in qualsiasi situazione. Ovviamente non è presente l'Always on Display, caratteristica esclusiva per quest'anno dei modelli Pro e che comunque avrebbe richiesto un pannello diverso.

Senza dubbio nella prima categoria includiamo l'assenza del supporto ai 120 Hz, con una frequenza di aggiornamento che qui si ferma a 60 Hz. Si tratta di una scelta francamente difficile da digerire nel 2022 e su uno smartphone con un listino che parte in Italia da 1179€ quando al contrario i produttori Android già da diverso tempo stanno usando pannelli perlomeno da 90 Hz anche su telefoni da una frazione del prezzo di iPhone 14 Pro. È chiaro come i 120 Hz siano portatori di una esperienza d'uso molto più piacevole e fluida, fattore maggiormente evidente in determinate situazioni e comunque impossibile da ignorare.

Naturalmente anche iPhone 14 Plus conferma la presenza di un display OLED Super Retina XDR , che in questo caso misura 6,7", ovvero lo stesso di iPhone 14 Pro Max. Non si tratta però del medesimo pannello, cosa che sarebbe stata piuttosto improbabile conoscendo Apple: le differenze sono diverse, alcune più rilevanti di altre.

Fotocamera

iPhone 14 Plus ha tre fotocamere, due sul retro e la selfie frontale

La componente fotografica può contare anche stavolta su due obiettivi sul lato posteriore, esattamente come su iPhone 12 e 13, che anche stavolta sono da 12 MP. Ciò nonostante esistono dei miglioramenti rispetto al passato, soprattutto per il sensore principale, dal momento che anche quest'ultimo è ripreso direttamente da quello che era stato montato su iPhone 13 Pro, con pixel più grandi e una maggiore apertura da f/1.5 che lo rende più luminoso. L'ultrawide è invece rimasta identica, con apertura f/2.4 e 120 gradi di campo visivo.

La cosa interessante sta nel fatto che anche iPhone 14 e 14 Plus, come i fratelli maggiori Pro, supportano il nuovo Photonic Engine, ovvero la nuova tecnologia di Apple che agisce sugli scatti in condizione di luce scarsa migliorando la resa di 2 volte rispetto al passato. Chiaramente è complicato valutare quel "2 volte" all'atto pratico perché comunque gli iPhone recenti si sapevano comportare bene anche scattando in condizioni difficili, ma in ogni caso è evidente come il software e gli algoritmi di elaborazione delle immagini di Apple siano tra i più raffinati sul mercato, riuscendo ogni anno ad andare un passo più in avanti.

Entrambe le camere garantiscono comunque risultati simili e di alta qualità in condizioni di buona luminosità, permettendo di realizzare scatti molto ben definiti, ricchi di dettagli, con una corretta riproduzione dei colori e del bianco e in generale una saturazione realistica. L'approccio è sempre quello di cercare di dare vita a foto il più possibile fedeli alla realtà, motivo per cui queste possono sembrare meno "di impatto" rispetto a quelle scattate da telefoni di altri produttori che magari caricano maggiormente i colori e il contrasto.

Ottima la resa anche in notturna, anche se in quel caso è meglio fermarsi sulla camera principale che è in grado di scattare foto davvero notevoli, con poco rumore e ricche di dettaglio, molto convincenti nell'esposizione, nella gestione delle fonti di luce artificiali e delle ombre.

Notevole il miglioramento invece della selfie camera rispetto alla generazione precedente: pur confermando la risoluzione di 12 MP, è ora supportato l'autofocus e il sensore ha una più luminosa apertura di f/1.9 per realizzare scatti di eccellente qualità, confermando quanto questo smartphone sia ideale per i creatori di contenuti e per chi ama pubblicare sui social network.

Per quanto riguarda infine i video, anche iPhone 14 Plus conferma le straordinarie capacità degli smartphone Apple in tal senso. Entrambe le camere sono stabilizzate digitalmente mentre la stabilizzazione ottica è soltanto sulla principale. Tutte possono registrare fino a 4K con 60 FPS.

La resa è in ogni caso sempre pienamente soddisfacente, ai vertici della categoria, con video ricchi di dettagli, una gamma dinamica ottimale e una perfetta riproduzione dei colori. La novità di quest'anno è legata alla modalità Azione, che è dedicata alla ripresa in situazioni di molto mosso garantendo una stabilizzazione ancora più raffinata e incisiva. Per fare questo, l'immagine viene croppata scendendo di risoluzione fino a 2.8k e, per lo stesso motivo, il suo utilizzo ideale è sulla camera ultrawide, così da mantenere un'area di visione sufficientemente ampia.

Si tratta di una modalità utile in condizioni molto specifiche, ma che funziona davvero bene e che quindi sarà sicuramente apprezzata da chi ha bisogno di registrare con tanto mosso.

Una foto con la camera principale di iPhone 14 Plus

Una foto con l'ultrawide di iPhone 14 Plus