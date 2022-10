Star Wars Eclipse: il leak è stato organizzato per vedere la reazione dei fan, per un insider

Recentemente è stato condiviso online un leak su Star Wars Eclipse, il gioco di Quantic Dream annunciato nel 2021. Ora, però, Insider Gaming afferma che si è trattato di un "leak controllato" organizzato dagli sviluppatori per vedere la reazione dei fan.

Il leak proviene da Colin Moriarty, il quale ha segnalato che il gioco non è ancora realmente in produzione, che la trama sarà ambientata duecento anni prima della saga degli Skywalker e che sarà legata a un personaggio femminile di nome Sarah, di una razza umanoide. Inoltre, è stato detto che ci sarà una nuova razza, gli Zaraan che dispongono di un impero che si fonda sulle aggressioni militari e politiche.

Tutto questo, però, sarebbe stato condiviso proprio perché Quantic Dream lo avrebbe voluto secondo Insider Gaming. È quindi possibile che alcune delle idee, se non tutto quanto riportato, non sia affatto definitivo e che in caso di feedback particolarmente negativo il team possa cambiare direzione al progetto.

Ovviamente, così come il leak è solo un leak e la sua veridicità non è accertabile, le "accuse" di leak controllato sono ancora meno verificabili. Si afferma comunque che parte del motivo per il quale il leak è stato fatto circolare è anche per attirare attenzione sul progetto e assumere nuove persone per lo sviluppo.