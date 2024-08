Star Wars Eclipse dice addio al suo sceneggiatore capo, nel mentre lo sviluppo prosegue nel silenzio radio

Ora il gioco rispunta in rete, non tanto perché gli autori - Quantic Dream - hanno annunciato qualcosa di nuovo, quanto più perché hanno perso lo sceneggiatore capo, Adam Williams .

Guerre Stellari continua a trovare sempre più spazio a livello videoludico. A breve termine potremo ad esempio esplorare la Galassia lontana lontana con il nuovo gioco di Ubisoft, Outlaws, ma non è l'unica opera in sviluppo. Ad esempio, dobbiamo ricordare che è in produzione Star Wars Eclipse , anche se da tempo non ne sentiamo parlare.

I dettagli sull'ex sceneggiatore capo di Star Wars Eclipse

Adam Williams è stato capo sceneggiatore anche di Detroit: Become Human e ha ricoperto il ruolo per Star Wars Eclipse. Lo scrittore ha commentato l'addio al team francese tramite LinkedIn, dove ha scritto: "Dopo quasi 10 anni di lavoro presso Quantic Dream, me ne vado per fondare un nuovo studio, insieme a un gruppo di designer e sviluppatori di grande talento. Non possiamo ancora dire molto. Stiamo lavorando a qualcosa di molto innovativo, molto speciale e, per ora, molto segreto. Ne sapremo presto di più".

Dopo aver ringraziato Quantic Dream e Lucasfilm, Williams continua: "Un grande ringraziamento al team, per aver fatto questo salto con noi - e agli investitori, per essere i partner ideali nella prossima avventura. Anche di questo si parlerà presto".

Parlando però di Star Wars Eclipse, vecchi report hanno parlato di vari problemi che hanno ritardato lo sviluppo e l'uscita parrebbe prevista non prima del 2027, sebbene l'annuncio risalga al 2021.