Epic Games avrebbe perso un miliardo di dollari nella lotta contro Apple e Google, ma non pare un problema

Epic Games da anni lotta contro Apple e Google per cambiare le regole dietro la gestione dei negozi mobile. La compagnia ha portato in tribunale i concorrenti e ovviamente ha speso molto per farlo, considerando anche gli introiti mancati dopo l'eliminazione di Fortnite da iOS.

Le parole del CEO di Epic Games

Parlando con Game File, il CEO Tim Sweeney ha detto "Immagino che, per dovere di cronaca, possiate constatare che abbiamo speso centinaia di milioni di dollari per questa battaglia, sotto forma di spese legali. Avete visto che Apple ci ha inviato una fattura di 74 milioni di dollari per le sue spese legali. Anche noi abbiamo avuto spese legali."

Tim Sweeney

"Inoltre, c'è una componente di mancati introiti associata al fatto che Apple ha bloccato Fortnite dall'App Store di iOS negli ultimi quattro anni. È difficile dire a quanto ammonterebbe, perché si parla di uno scenario di realtà alternativa. Ma potrebbe trattarsi di un miliardo di dollari di mancati introiti in quattro anni di assenza di Fortnite dall'App Store di iOS."

"Ma i giorni più luminosi per Epic e per l'industria dei videogiochi nel suo complesso li vediamo arrivare in futuro. E non c'è prezzo che non valga la pena di pagare per la libertà, per tutti gli sviluppatori e per il futuro dei videogiochi. Apple incassa letteralmente decine di milioni di dollari di queste tasse-spazzatura, come risultato dell'impossibilità di consentire negozi e metodi di pagamento concorrenti su iOS."

"E se finora abbiamo speso un miliardo di dollari, è un piccolo prezzo da pagare per la libertà futura della nostra azienda e di tutte le altre che vogliono partecipare al mercato."

Vi segnaliamo infine che l'Epic Games Store è stato lanciato su sistemi mobile, Fortnite torna su iOS.