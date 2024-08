Krafton sta per lanciare inZOI: Character Studio su Steam, che permetterà di creare personaggi di gioco

Sarà disponibile come download gratuito in tutto il mondo dal 21 agosto 2024 . Purtroppo rimarrà accessibile per soli cinque giorni.

Krafton ha annunciato la pubblicazione su Steam di inZOI: Character Studio , sostanzialmente l'editor di personaggi del suo prossimo simulatore di vita, già attesissimo dalla comunità PC dopo l'annuncio di inizio agosto. Nella sostanza, consente di assaggiare le funzionalità del tool per la creazione e personalizzazione dei personaggi che popoleranno il mondo di gioco.

Simulazione di vita

inZOI è un simulatore di vita che punta tutto sulla grafica, decisamente più realistica e dettaglia di quella della maggior parte dei concorrenti diretti, The Sims 4 compreso. Sarà lanciato in accesso anticipato nei prossimi mesi, in data ancora da destinarsi.

Come spiegato da Krafton, con inZOI: Character Studio i giocatori possono creare il loro avatar dei sogni, chiamato "Zoi", sfruttando l'incredibile quantità di opzioni di personalizzazione (più di 250). Tra queste la possibilità di regolare la lunghezza e lo stile dei capelli, le maniche di una camicia, l'età, le unghie, l'altezza, il tipo di corpo, la carnagione e altro ancora. Insomma, l'unico limite è l'immaginazione. "Inoltre, i giocatori possono avere un assaggio del simulatore di vita di nuova generazione usando l'innovativa funzione AI Texture, basata sull'intelligenza artificiale, per creare un'infinità di capi d'abbigliamento diversi per i Zoi," recita il comunicato ufficiale.

I giocatori potranno poi condividere le loro creazioni su Canvas, una piattaforma integrata di UGC (User-Generated Content). Da qui si potranno scaricare e commentare anche le creazioni degli altri. Da notare infine che tutti i personaggi creati con inZOI: Character Studio potranno essere usati nella versione in accesso anticipato.