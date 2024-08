inZOI, il rivale di The Sims con grafica in Unreal Engine 5, ha una pagina su Steam: immagini e requisiti

KRAFTON ha reso disponibile la pagina Steam di inZOI, il rivale di The Sims con grafica realistica realizzato in Unreal Engine 5. Così facendo ha reso anche disponibile i requisiti minimi e consigliati per il videogioco, oltre che varie immagini che potete vedere poco sotto.

La descrizione di inZOI, le immagini e il trailer

inZOI è un gioco di simulazione di vita in cui il giocatore può modificare qualsiasi aspetto del proprio mondo "per creare storie ed esperienze uniche". È possibile trovare un lavoro per guadagnarsi da vivere e allo stesso tempo stringere relazioni con vari personaggi.

Viene simulata inoltre un'intera comunità all'interno della quale ogni personaggio agisce di sua spontanea volontà. È possibile vivere "eventi inaspettati e provare le varie emozioni che la vita ha da offrire". Con inZOI il team di sviluppo spera di condividere il messaggio che "la vita stessa è il vero dono, e ogni viaggio ha il suo significato".

inZOI offre una serie di strumenti creativi che consentono ai giocatori di "immaginare la vita che hanno sempre sognato". Il gioco è realizzato in Unreal Engine 5 e mira a proporre una grafica di qualità e realistica.

È possibile personalizzare l'aspetto e l'abbigliamento del proprio personaggio e costruire la propria casa utilizzando un'ampia selezione di mobili e strutture liberamente spostabili. È inoltre possibile regolare diverse parti della proprietà e delle strade circostanti, nonché gli aspetti della città in cui si vive, per un'esperienza completamente personalizzabile.

Un altro rivale di The Sims era Life by you, ma è stato cancellato e il team chiuso.