Robert Downey Jr. sarà ancora una volta Iron Man, svela Marvel, solo non nel modo in cui pensavamo

In realtà, però, Robert Downey Jr. avrà modo di essere di nuovo Tony Stark , solo che non lo sarà nei film.

Marvel ha stupito tutti recentemente quando ha svelato che il famoso attore Robert Downey Jr. sarebbe tornato all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente non l'avrebbe fatto nei panni del suo precedente personaggio, Iron Man , visto come si è conclusa sa sua storia, ma nei panni di un nuovo (per la saga cinematografica si intende) cattivo: Doctor Doom.

Iron Man nella nuova attrazione Disney

Robert Downey Jr. tornerà a vestire i panni di Tony Stark in una nuova attrazione Disney chiamata Stark Flight Lab. "Con l'appena annunciato Stark Flight Lab, vi siederete in capsule per due persone e vi dispiegherete in una stazione di prova", si legge nella descrizione ufficiale di Stark Flight Lab. "Poi un braccio robotico afferrerà la vostra capsula e inizierà a farvi girare in un volo simulato". L'attore sarà Iron Man per questa attrazione, che ovviamente non è legata alla narrazione del Marvel Cinematic Universe.

L'attrazione Stark Flight Lab non ha ancora una data di avvio. Anche se non è chiaro quando arriverà esattamente, Disney ha annunciato che l'inizio dei lavori di costruzione è previsto per l'anno prossimo.

Disney ha anche rivelato che una seconda attrazione, Avengers Infinity Defense, che permetterà agli ospiti di viaggiare in luoghi iconici dell'universo Marvel per fermare una nuova minaccia al multiverso: Re Thanos.

Vi ricordiamo infine che Robert Downey Jr. ha imposto alcune condizioni per ritornare da Marvel, oltre ai molti soldi che guadagnerà.