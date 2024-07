Robert Downey Jr. ha imposto alcune condizioni per ritornare da Marvel, oltre ai molti soldi che guadagnerà

Come oramai saprete, Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe. Non sarà questa volta Iron Man, visto che il personaggio ci ha lasciato da tempo oramai, ma vestirà i panni del cattivo Doctor Doom. Sarà presente in due film, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Si tratta di un evento di un certo peso, che certamente sta facendo e farà discutere gli appassionati. Indipendentemente dal proprio punto di vista, non si può negare che è una mossa particolare ed è curioso che Robert Downey Jr. abbia deciso di rimettersi al lavoro sui film Marvel.

Cosa lo avrà spinto a compiere questa decisione?