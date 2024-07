Elden Ring versione 1.13 disponibile: ecco tutte le novità dell'aggiornamento di oggi, 30 luglio

A breve distanza dalla pubblicazione dell'update di oggi, 30 luglio 2024, Bandai Namco ha pubblicato le note complete relative alla patch di Elden Ring, che porta il gioco alla versione 1.13 su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Come abbiamo visto, l'update 1.19 è andato in scena in queste ore, con Elden Ring che è stato posto in manutenzione attraverso un blocco momentaneo delle funzionalità online, per tornare comunque in attività poco dopo con l'applicazione dell'aggiornamento e la pubblicazione anche delle note ufficiali a questo indirizzo.

Le novità sono svariate e spaziano attraverso diversi ambiti del gioco, andando da soluzioni tecniche e modifiche del gameplay e del bilanciamento, con alcune modifiche effettuate alle evocazioni e alle abilità, oltre alla gestione delle armi.