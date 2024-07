Elden Ring si aggiorna con l'update 1.19 oggi: manutenzione in corso e alcuni cambiamenti in arrivo

Tra queste, dovrebbe esserci una correzione nei crediti che dovrebbero finalmente menzionare anche alcuni traduttori e responsabili della localizzazione che non comparivano in precedenza tra i nomi dello staff.

Bandai Namco e FromSoftware hanno annunciato il prossimo arrivo, previsto in queste ore del 30 luglio 2024, del nuovo update 1.19 per Elden Ring , che porta il software alla versione 1.13 apportando diverse migliorie e cambiamenti al celebre action RPG.

Le probabili correzioni

Oltre a questo, ci sono ovviamente diverse variazioni previste sul fronte tecnico e del gameplay per Elden Ring e per Shadow of the Erdtree, alcune delle quali piuttosto interessanti.



Tra le correzioni probabili, in quanto già segnalate da tempo dalla community e su cui gli sviluppatori stavano lavorando nei giorni scorsi, dovrebbero esserci aggiustamenti per il bilanciamento e anche alcune sistemazioni particolari come: