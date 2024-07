Apple Intelligence già disponibile con la beta di iOS 18.1 per gli sviluppatori, nonostante il ritardo

Apple ha rilasciato la beta per sviluppatori di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, offrendo un primo assaggio delle tanto attese funzionalità di "Apple Intelligence".

In parallelo, Apple ha rilasciato la seconda beta pubblica di iOS 18, che include il supporto RCS su più operatori, nuovi sfondi CarPlay e la possibilità di utilizzare widget in modalità scura anche con la modalità chiara attiva.

La beta di iOS 18.1, invece, introduce diverse novità legate all'IA, tra cui un Siri rinnovato nel design e in grado di mantenere il contesto tra più richieste, nuove funzionalità di Mail come risposte intelligenti e riassunti delle email, ricerca in linguaggio naturale nelle foto e altre migliorie. Tuttavia, alcune funzioni più avanzate di Siri, come la revisione completa dell'IA, potrebbero arrivare solo nel 2025.

Le note dell'aggiornamento 18.1 (fonte: Liam James, The Verge)

La decisione di rilasciare le beta di iOS 18.1 prima del lancio ufficiale di iOS 18 è infatti insolita per Apple ed è dovuta al fatto che Apple Intelligence è in grande ritardo, anche negli Stati Uniti: l'azienda vuole quindi favorire la risoluzione dei bug e testare le funzionalità su larga scala, senza compromettere il lancio dei nuovi dispositivi in autunno.

Se siete curiosi di provare le funzioni, vi ricordiamo che non basta possedere un dispositivo Apple: Apple Intelligence è compatibile solo con iPhone 15 Pro e Pro Max, ed iPad e Mac con chip Apple Silicon. Inoltre, gli utenti dovranno iscriversi a una lista d'attesa dalle impostazioni del dispositivo e attendere una notifica di approvazione. Qui la lista completa dei dispositivi dove arriverà Apple Intelligence.

L'arrivo delle beta di iOS 18.1 segna comunque un passo importante per Apple nel campo dell'intelligenza artificiale. Gli sviluppatori avranno ora l'opportunità di testare le nuove funzionalità e fornire feedback preziosi, contribuendo a migliorare l'esperienza utente e a preparare il terreno per il lancio ufficiale di Apple Intelligence.

Voi che cosa ne pensate? Proverete a scaricare gli aggiornamenti oppure preferite aspettare le versioni definitive? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.