Apple Intelligence arriverà nel 2024 solo su questi dispositivi per limiti hardware: la lista completa

Questo significa che Apple Intelligence richiede almeno un chip A17 Pro o più recente per quanto riguarda gli iPhone. Ma Apple ha anche imposto una restrizione di esclusività sugli iPad e i Mac per potenziare le nuove funzioni di Apple Intelligence. Seguiteci che vi raccontiamo quali nel dettaglio, prima di fornirvi la lista completa dei dispostivi compatibili.

Le funzioni di Apple Intelligence saranno esclusive dei dispositivi con Apple Silicon, almeno in un primo periodo. Durante il WWDC l'azienda di Cupertino ha dichiarato che solo l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max potranno sfruttare le nuovi funzioni di IA, con ulteriori aggiunte che potrebbero arrivare in esclusiva per la prossima gamma di iPhone 16 Pro.

Quali sono i dispositivi compatibili con Apple Intelligence?

L'evento WWDC 2024 di Apple si è tenuto ieri, lunedì 10 giugno 2024, e l'azienda ha annunciato l'uscita di iOS 18, insieme alla sua grande spinta nell'IA chiamata Apple Intelligence. Apple ha dimostrato di aver fatto grandi progressi nell'implementazione dell'IA in quasi tutti gli aspetti di iOS 18, ma le nuove feature saranno disponibili solo su alcune varianti di iPhone, iPad e Mac, poiché gli altri dispositivi non hanno la potenza di elaborazione o i chip necessari per far funzionare la magia.

Il nuovo iPad Pro OLED

Per esempio, servirà almeno un iPad o un Mac con un chip M1, mentre il chip M4, l'ultimo della serie, sarà in grado di eseguire operazioni nel modo più rapido possibile. Questa la lista completa dei dispositivi che riceveranno le funzioni di Apple Intelligence al lancio:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPad Pro (M1 o più recente)

iPad Air (M1 o più recente)

MacBook Pro (M1 o più recente)

MacBook Air (M1 o più recente)

iMac (M1 o più recente)

Mac mini (M1 o più recente)

Mac Pro (M2 Ultra o più recente)

Mac Studio (M1 Max o più recente)

Per quanto riguarda il prossimo iPad mini 7, questo farà parte dei dispositivi in grado di utilizzare le funzioni di IA di Apple solo se avrà il chip A17 Pro. Ci saranno novità di IA anche per i modelli più vecchi, ma questi non saranno in grado di gestire alcune delle funzioni sul dispositivo a causa della mancanza di potenza di elaborazione. Questo significa che la maggior parte delle funzioni di IA disponibili su questi dispositivi sarà gestita tramite elaborazione basata su cloud. Apple potrebbe poi studiare funzioni esclusive anche per i modelli di iPhone 16 Pro, che si aggiungeranno ovviamente alla lista dei dispositivi dotati di Apple Intelligence quando saranno annunciati.