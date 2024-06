La storia di Amerzone: The Explorer's Legacy nel secondo trailer sul remake del classico di Benoit Sokal

Amerzone: The Explorer's Legacy sarà disponibile nell'ottobre 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC , presentando una ricostruzione tecnica totale dell'originale, riprodotto con una grafica completamente nuova e un rifacimento generale dell'interfaccia, ma mantenendo inalterata la storia e parte del gameplay a enigmi.

Microids ha pubblicato oggi il secondo trailer di Amerzone: The Explorer's Legacy , remake di un'avventura classica creata originariamente da Benoît Sokal, il creatore della celebre saga di Syberia: si tratta di un video incentrato sulla storia del gioco, in questo caso.

La storia di un lungo viaggio

In uno struggente appello, l'esploratore chiede a un giovane giornalista - impersonato dal giocatore - di rimediare agli errori del suo passato restituendo un prezioso uovo di Uccello Bianco al suo paese d'origine, Amerzone.

Il gioco mette in scena il viaggio del giornalista, che si trasforma in una vera e propria avventura, ambientata in un paesaggio tanto ostile quanto meraviglioso.

Nel video viene anche presentata l'edizione limitata per il 25° anniversario, che include anche il Media Book contenente vari documenti sul lavoro grafico svolto dal leggendario Benoît Sokal nel 1999, nonché approfondimenti su quanto fatto dai nuovi sviluppatori per questo remake.

Oltre alla nuova grafica, il remake propone anche diverse variazioni al gameplay con enigmi riprogettati e migliorati, oltre a una correzione generale della struttura e nuovi contenuti aggiunti. Annunciato lo scorso marzo, Amerzone: The Explorer's Legacy sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel 2024.