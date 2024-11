Amerzone: The Explorer's Legacy è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita per il remake del classico

Microids ha annunciato il rinvio di Amerzone: The Explorer's Legacy, comunicando anche un nuovo periodo di uscita per il remake del classico di Benoit Sokal, spostato di vari mesi al secondo trimestre del 2025, dunque ancora con una data precisa da definire.

Amerzone: The Explorer's Legacy non aveva una data precisa nemmeno in precedenza, ma era comunque atteso per il mese di novembre 2024, ovvero in questo periodo, ma evidentemente gli sviluppatori hanno avuto bisogno di più tempo per poter portare a termine il lavoro nel migliore dei modi.

Il gioco è dunque ora atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S tra aprile e giugno 2025, in attesa di una data definita che verrà comunicata nei prossimi mesi, quando il team giudicherà che il momento è propizio per stabilire il lancio in maniera precisa.