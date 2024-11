Tomb Raider Legend, Anniversary e Underworld Remastered in arrivo con una nuova raccolta? Indizi da Amazon

In pratica, la descrizione di The Lara Croft Collection per Nintendo Switch in versione fisica da parte di Limited Run Games non torna con i contenuti del gioco in questione e sembra riferirsi a un'altra raccolta, che al momento non esiste.

La questione è un po' particolare perché è fondamentalmente un errore , ma contenente informazioni che sembrano un po' troppo specifiche per essere causate completamente da un inconveniente casuale e potrebbero avere a che fare con qualcosa effettivamente in arrivo.

Una trilogia probabile

Nella descrizione di The Lara Croft Collection, che di per sé è una raccolta degli spin-off Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, emergono quelli che potrebbero essere i dettagli di Tomb Raider VII-IX Remastered, per così dire.

La descrizione sbagliata che fa partire le voci di corridoio

Si legge infatti "Collezione completa: include Tomb Raider Legend, Anniversary e Underworld in un singolo pacchetto", con "grafica migliorata e controlli aggiornati".

Potrebbe dunque essere una sorta di riferimento a una prossima raccolta incentrata sulla cosiddetta trilogia "Tomb Raider LAU", che in effetti è successiva a quella rimasterizzata proposta nel prossimo pacchetto Tomb Raider IV-VI Remastered in arrivo il prossimo febbraio. In ogni caso, prendiamo il tutto solo come una semplice voce di corridoio.