Cosa giocherete questo weekend? Dragon Quest III HD-2D Remake, LEGO Horizon Adventures o altro?

Arriviamo da un periodo alquanto ricco di novità e altre si profilano già all'orizzonte, in particolare con il lancio quasi contemporaneo di Microsoft Flight Simulator 2024 e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in arrivo, dunque c'è da fare delle scelte importanti su come gestire il backlog.

Potrebbe non sembrare, ma si sta chiudendo una settimana alquanto ricca di novità sul fronte delle uscite videoludiche, tra alcuni arrivi di grosso calibro e qualche titolo all'apparenza di importanza secondaria, ma che può comunque rappresentare qualcosa di molto interessante per chi ha la giusta propensione.

Arriviamo a metà di novembre ma sembra di essere già in pieno inverno da qualche parte, considerando le temperature che si stanno raggiungendo già. Archiviato Halloween e con nell'aria già un sentore del Natale in arrivo, ci troviamo comunque al classico quesito di ogni fine settimana: cosa giocherete questo weekend?

Le tante novità della settimana

Partendo dal titolo forse di maggior rilievo un po' per tutti, considerando la rievocazione nostalgica su cui fa leva, uno dei principali candidati ad essere il gioco di questo fine settimana è certamente Dragon Quest III HD-2D Remake, l'ottima rielaborazione tecnica totale effettuata da Square Enix su uno dei titoli più iconici del genere JRPG.

L'operazione è riuscita ottimamente come emerso anche nella nostra recensione, con il titolo che rimane forse anche troppo fedele all'originale tanto che potrebbe risultare un po' antiquato a questo punto.

In termini di popolarità, l'altro gioco che viene in mente per questo weekend è LEGO Horizon Adventures: lo strano spin-off tra la serie PlayStation e i mattoncini da costruzione non ha convinto del tutto, ma si tratta comunque di un titolo particolarmente adatto ad essere giocato in famiglia, dunque potrebbe essere il suo momento ideale.

Un'immagine di gioco in LEGO Horizon Adventures

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione dedicata.

Tra gli altri giochi, una menzione speciale va a The Rise of the Golden Idol, seguito di una delle migliori avventure grafiche investigative punta e clicca viste in questi anni, che mantiene alto il livello qualitativo rimanendo fedele al suo particolare stile.

Per chi cerca un po' di escapismo nel duro lavoro di campagna c'è Farming Simulator 25, mentre altre suggestioni nostalgiche arrivano da Little Big Adventure - Twinsen's Quest che riporta in auge una particolarissima avventura degli anni 90 e un sempreverde come Tetris Forever.