Uncharted 5 potrebbe essere il secondo progetto di Naughty Dog in lavorazione

Oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog è al lavoro su di un secondo progetto non ancora annunciato. Secondo una nuova voce di corridoio, si tratterebbe nientemeno che di Uncharted 5. Quindi niente The Last of Us Parte 3, per ora. Il progetto sarebbe stato varato tre anni fa, stando a quanto riportato dall'informatore DanielRPK, considerato attendibile riguardo ai fatti dello studio di Crash Bandicoot.
Niente conferme, ma si può sperare
Stando a quanto riportato, lo studio starebbe lavorando a questo progetto non annunciato parallelamente a Intergalactic: The Heretic Prophet. Alla guida del gioco ci sarebbe Shaun Escayg, noto soprattutto per aver diretto Uncharted: L'Eredità Perduta.
"Naughty Dog ha un secondo progetto (non The Last of Us III), diretto da Shaun Escayg (Uncharted: L'Eredità Perduta, Avengers)", si legge nel post pubblicato da DanielRPK nella sua pagina Patreon. "È in sviluppo da tre anni".
Naturalmente è giusto prendere la notizia con le dovute cautele, visto che non ci sono conferme di Sony o Naughty Dog e visto che i piani dei grandi studi di sviluppo possono cambiare nel corso degli anni.
Naturalmente i fan sono entusiasti di questa possibilità, visti anche i recenti trascorsi dello studio, tra progetti cancellati e rimasterizzazioni continue. Ad esempio, un utente ha scritto su X: "Amico, non scherzare con il mio cuore", mentre un altro ha aggiunto: "Spero che sia vero, sarebbe bello avere qualcosa di diverso da un'altra rimasterizzazione di The Last of Us".
Comunque sia, nel caso Uncharted 5 fosse reale, aspettiamoci di giocarci solo tra qualche anno. Sicuramente dopo Intergalactic: The Heretic Prophet, che di suo non ha ancora un periodo d'uscita confermato.