Uncharted 5 potrebbe essere il secondo progetto di Naughty Dog in lavorazione

Oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet , Naughty Dog è al lavoro su di un secondo progetto non ancora annunciato. Secondo una nuova voce di corridoio, si tratterebbe nientemeno che di Uncharted 5 . Quindi niente The Last of Us Parte 3 , per ora. Il progetto sarebbe stato varato tre anni fa, stando a quanto riportato dall'informatore DanielRPK, considerato attendibile riguardo ai fatti dello studio di Crash Bandicoot.

Niente conferme, ma si può sperare

Stando a quanto riportato, lo studio starebbe lavorando a questo progetto non annunciato parallelamente a Intergalactic: The Heretic Prophet. Alla guida del gioco ci sarebbe Shaun Escayg, noto soprattutto per aver diretto Uncharted: L'Eredità Perduta.

Una sparatoria di Uncharted: L'Eredità Perduta

"Naughty Dog ha un secondo progetto (non The Last of Us III), diretto da Shaun Escayg (Uncharted: L'Eredità Perduta, Avengers)", si legge nel post pubblicato da DanielRPK nella sua pagina Patreon. "È in sviluppo da tre anni".

Naturalmente è giusto prendere la notizia con le dovute cautele, visto che non ci sono conferme di Sony o Naughty Dog e visto che i piani dei grandi studi di sviluppo possono cambiare nel corso degli anni.

Naturalmente i fan sono entusiasti di questa possibilità, visti anche i recenti trascorsi dello studio, tra progetti cancellati e rimasterizzazioni continue. Ad esempio, un utente ha scritto su X: "Amico, non scherzare con il mio cuore", mentre un altro ha aggiunto: "Spero che sia vero, sarebbe bello avere qualcosa di diverso da un'altra rimasterizzazione di The Last of Us".

Comunque sia, nel caso Uncharted 5 fosse reale, aspettiamoci di giocarci solo tra qualche anno. Sicuramente dopo Intergalactic: The Heretic Prophet, che di suo non ha ancora un periodo d'uscita confermato.