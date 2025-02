The Last of Us Online era “fantastico”, ma Naughty Dog vi ha rinunciato per Intergalactic: The Heretic Prophet

Shuhei Yoshida, l'ex boss dei Worldwide Studios di PlayStation, ha parlato della cancellazione del gioco multiplayer di The Last of Us e di come questa non sia dovuta alla scarsa qualità del titolo, che anzi ha definito "fantastico", quanto piuttosto alla volontà di Naughty Dog di voler realizzare una nuova IP, ovvero Intergalactic: The Heretic Prophet.

Stando alle parole di Yoshida, The Last of Us Online aveva un grandissimo potenziale, tuttavia Bungie ha fatto notare agli sviluppatori che supportare con nuovi contenuti un progetto live service così ambizioso per lungo tempo avrebbe impedito allo studio di dedicarsi a nuovi giochi single player. Da qui, la decisione di interrompere lo sviluppo. Le dichiarazioni dell'ex PlayStation tra l'altro sono in linea con il comunicato di Naughty Dog che ha accompagnato la cancellazione del progetto nel 2023, in cui spiegava che l'obiettivo non era quello di diventare "uno studio esclusivamente impegnato nei live service".