The Last of Us Online è stato cancellato, Naughty Dog conferma la chiusura del multiplayer

Naughty Dog ha confermato in via ufficiale che il progetto The Last Of Us Online, ovvero il gioco multiplayer live service che era in sviluppo ormai da anni presso il team di punta di PlayStation Studios, è stato definitivamente cancellato.

Vengono dunque confermate le previsioni peggiori che erano emerse anche da alcune voci di corridoio, finora sempre smentite da Sony e dal team in questione, nonostante vari report sulla situazione decisamente complicata in cui si trovava il progetto.

"Ci rendiamo conto che molti di voi aspettavano notizie sul progetto che stiamo chiamando The Last of Us Online. Non c'è un modo facile per dirlo: abbiamo preso la decisione incredibilmente difficile di bloccare lo sviluppo del gioco", ha riferito Naughty Dog in un comunicato ufficiale al pubblico.

"Sappiamo che questa notizia sarà dura per molti, specialmente per la nostra community appassionata a The Last of Us Factions, che ha seguito con impazienza le nostre ambizioni multiplayer. Siamo ugualmente distrutti anche noi nello studio perché non vedevamo l'ora di metterlo a disposizione, ma vogliamo rendervi partecipi di alcune informazioni che ci hanno portato a prendere questa decisione".