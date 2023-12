The Last of Us Parte 2 Remastered, ecco quando arriverà la nostra recensione

The Last of Us Parte 2 Remastered sta per arrivare, visto che uscirà il 19 gennaio 2024. Sarete quindi curiosi di sapere quando potrete leggere la nostra recensione . Intanto va premesso che abbiamo già ricevuto il codice per provarlo, quindi che avremo tutto il tempo per sviscerarlo in attesa della scadenza dell'embargo , ossia il momento in cui andranno online gli articoli, che cadrà il 16 gennaio 2024 alle ore 16:00.

Come saprete, The Last of Us Parte 2 Remastered è un titolo esclusivo per PS5, ossia la versione migliorata e ampliata di The Last of Us Parte 2 per PS4. Proprio su questi miglioramenti sarà incentrato l'articolo, visto che il gioco nel suo complesso è ben conosciuto e non ci sono grossi dubbi sulla sua qualità, come testimoniò anche la nostra recensione.

Quindi parleremo nello specifico della modalità Senza ritorno e dei suoi elementi roguelike, dei livelli recuperati e di come è stata sfruttata PS5 per migliorare la resa visiva. Daremo anche conto dei contenuti extra. Insomma, cercheremo di parlare dell'operazione a 360°.

Intanto che aspettiamo tutti insieme, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered è prenotabile per PS5 al prezzo di 49,99€. Chi possiede l'originale può spendere 10€ per l'upgrade, aggiornando la sua versione a quella PS5.