Fire TV Stick e Cube in sconto, alcuni anche al prezzo minimo storico su Amazon

Tutti i dispositivi Fire TV permettono di fare streaming in Full HD (Stick Lite e Stick) o in 4K (4K, 4K Max e Cube). Tutti supportano Dolby Atmos, tranne Lite. Lo spazio di archiviazione è 8 GB per i primi tre modelli e 16 GB per 4K Max e Cube. La memoria è 1 GB per Stick e Stick Lite e 2 GB per gli altri modelli. La connessione Wi-Fi 6 è supportata dal modello 4K in su. L'unico modello che supporta il controllo vocale con Alexa è Cube; è anche l'unica al quale è possibile collegare altri dispositivi (come decoder, console, webcam...) e controllarli.