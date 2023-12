Pokémon Scarlatto e Violetto: uno spot giapponese presenta il nuovo DLC

Pokémon Scarlatto e Violetto sta per essere arricchito dal DLC "Il disco indaco", quindi quale momento migliore per vedere uno spot giapponese di circa trenta secondi, che mostra volti vecchi e nuovi?

Il disco indaco è la seconda parte dell'espansione Il tesoro dell'Area Zero. Dopo l'avventura ai confini della regione di Paldea vissuta in La maschera turchese, ora il giocatore si troverà a frequentare l'Istituto Mirtillo in occasione di uno scambio studentesco. Gran parte di questo particolare istituto si trova in fondo all'oceano e il percorso di studi è incentrato sulle lotte Pokémon.

Nel filmato possiamo vedere alcune sequenze di gameplay, nonché alcuni nuovi Pokémon.

L'uscita di Il disco indaco è fissata per oggi, 14 dicembre 2023. Pokémon Scarlatto e Violetto è un titolo esclusivo per Nintendo Switch.