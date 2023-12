Baldur's Gate 3: Swen Vincke condivide il discorso che avrebbe voluto fare ai The Game Awards 2023

Perché durante l'evento non ha avuto il tempo di farlo, come saprete se avete seguito le polemiche che sono seguite alla serata .

Baldur's Gate 3 ha vinto il premio per il Gioco dell'anno ai The Game Awards 2023 e il capo di Larian Studios, Swen Vincke , ha deciso di condividere online il discorso che avrebbe voluto tenere per l'occasione. Perché mai?

Il discorso

Vincke ha scritto il suo discorso in una serie di post su X, che riportiamo per intero:

"Vincere il Gioco dell'Anno è un grande onore e prima di tutto voglio ringraziare tutti coloro che hanno votato per noi e congratularmi con tutti gli altri nominati. Questo è stato un anno incredibilmente competitivo e ognuno di voi avrebbe meritato di vincere questo premio @CapcomUSA_ @remedygames @insomniacgames @NintendoAmerica.

Voglio ringraziare @geoffkeighley e le persone che hanno organizzato i #gameawards per aver creato uno spettacolo così grande da attirare l'attenzione di tantissimo pubblico. Anche se 30 secondi sono un po' pochi, non esiste niente come i Game Awards ed è un risultato incredibile.

Ho indossato l'armatura ai #gameawards perché BG3 è un gioco che non potrebbe esistere senza la nostra comunità di giocatori e volevo rendere omaggio a quanto sono stati importanti per lo sviluppo. Sei fantastica, comunità di BG3.

Realizzare un gioco come questo è possibile solo se si ha un team incredibilmente appassionato e talentuoso, e a questo proposito sono incredibilmente fortunato con @larianstudios: sono tra i migliori e hanno fatto un lavoro veramente straordinario.

Nei crediti sono elencate oltre 2000 persone e, poiché non posso menzionare tutti, voglio concentrarmi su un gruppo di persone che non sempre ottiene gli onori che merita.

Il team QA, il team localizzazione, il team supporto clienti, il team operazioni, il team editoriale, il team dei playtester e ogni altro sviluppatore di Larian, BG3 non esisterebbe senza di voi e tutti dovreste essere orgogliosi di quanto ottenuto.

Voglio dedicare questo premio agli amici e ai familiari che abbiamo perso durante lo sviluppo, incluso Jim, il nostro capo animatore, scomparso il mese scorso, e personalmente a mio padre, scomparso la settimana prima del lancio della nostra campagna di accesso anticipato.

Non si può realizzare qualcosa come BG3 se non si ha il sostegno delle persone intorno a te. Personalmente, voglio ringraziare cinque persone speciali, un cane pazzo e un gatto con un occhio solo per essere rimasti al mio fianco

Un grande ringraziamento anche ai nostri partner di localizzazione e a @PitStopTweets che hanno dovuto utilizzare ogni angolo del loro edificio per registrare e doppiare l'enorme quantità di battute che abbiamo scritto.

Ai nostri attori: siete stati fantastici. Spero che i nostri percorsi si incroceranno di nuovo in futuro e che i vostri agenti rimangano ragionevoli :)

Voglio ringraziare anche @Wizards_DnD e in particolare il team di DnD per averci dato carta bianca. Mi dispiace molto sapere che molti di voi sono stati licenziati. È triste rendersi conto che non c'è quasi più nessuna delle persone che erano nella sala riunioni all'inizio di tutto. Spero che vada tutto per il meglio.

Ci sono molti altri partner che voglio ringraziare. Abbiamo chiesto molto a tutti voi, ma siete stati presenti e senza i vostri sforzi, BG3 non sarebbe quello che è.

Voglio concludere con la storia di una conversazione che ho avuto molto tempo fa con un editore. Mi disse che fortunatamente per loro, i giochi sono guidati dall'idealismo. Lo intendeva in modo parassitario, ma aveva ragione.

I giochi sono una forma d'arte unica, tanto importante quanto libri, musica o film. Molti sviluppatori, me compreso, creano giochi perché amano vedere gli altri interagire con le loro opere nel modo che solo i videogiochi possono offrire.

Non ci interessa così tanto il denaro guadagnato, che consideriamo solo il carburante di cui abbiamo bisogno per creare nuovi e migliori giochi. Vale la pena ricordare a tutti che il carburante è solo un mezzo, non un obiettivo. Dove e come viaggiamo è ciò che conta e ciò che ricordiamo

Grazie. Inoltre, - BG3 è ora disponibile su @Xbox."