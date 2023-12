Suicide Squad: Kill the Justice League, un trailer svela i costumi esclusivi per PS5 dei preorder

Continua la campagna promozionale di Suicide Squad: Kill the Justice League, con Warner Bros. Games e Rocksteady che hanno pubblicato un trailer che presenta i costumi alternativi per i quattro protagonisti del gioco esclusivi con i pre-order su PS5 sia delle versioni fisiche che di quelle digitali.

Le skin in questione fanno parte del pacchetto costumi Canaglia e come possiamo vedere offrono uno stile alternativo per ogni personaggio. King Shark ad esempio sfoggia una giacca militare e una collana fatta di proiettili, Harley Quinn un nuovo taglio di capelli, mentre probabilmente quello che si distingue maggiormente è Captain Boomerang con il suo costume da cowboy.