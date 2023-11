Suicide Squad: Kill the Justice League, un trailer presenta Deadshot, uno dei protagonisti

Nonostante sia in grado di fare "centro" con praticamente qualsiasi cosa gli capiti per le mani, nel gioco è uno specialista delle armi da fuoco e utilizza soprattutto queste.

Suicide Squad: Kill the Justice League continua a presentare i propri personaggi uno alla volta: in questo caso vediamo un trailer con protagonista Deadshot , uno dei protagonisti che è possibile impersonare all'interno del nuovo gioco d'azione cooperativo di Rocksteady.

Un cecchino naturale

Lawton è forse il più "umano" tra i vari personaggi della Suicide Squad, ma può spostarsi velocemente e in maniera particolarmente dinamica grazie all'uso del Jetpack, che gli garantisce un'agilità straordinaria negli scontri.

Nel nuovo trailer vediamo dunque Deadshot in azione all'interno di varie sequenze di gameplay, in modo da far capire qualcosa del suo particolare stile di combattimento, che avvicina Suicide Squad: Kill the Justice League più alla tradizione classica dello sparatutto in terza persona, visto l'intenso uso di armi da fuoco.

Tuttavia, Deadshot non disdegna colpi corpo a corpo di notevole potenza e anche la possibilità di colpire da notevole distanza grazie alle sue doti di cecchino, con dinamiche che, in questo caso, richiamano quelle tipiche dello sparatutto in prima persona.

Suicide Squad: Kill the Justice League ha la data d'uscita fissata per il 2 febbraio 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.