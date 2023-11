Baldur's Gate 3: la patch 5 conterrà un epilogo

Larian Studios ha annunciato che la patch 5 di Baldur's Gate 3 conterrà un epilogo . Si tratta di un'altra tra le tante novità annunciate per questo attesissimo aggiornamento, che mira a sistemare alcuni dei problemi del terzo atto.

Cosa racconterà l'epilogo?

Il biglietto d'invito all'epilogo

Larian non ha chiarito in alcun modo cosa avverrà nell'epilogo. Stando all'immagine con cui è stato annunciato, in cui possiamo vedere Withers con un cappellino da festa, possiamo supporre che si svolgerà nell'accampamento. Che i nostri eroi facciano un sunto delle loro avventure davanti al fuoco?

Difficile dirlo, ma sicuramente ci sarà qualcosa, il che è già di più di ciò che c'è adesso.

Pe ril resto la patch 5 sistemerà un bug che causa rallentamenti nel terzo atto, ossia l'accumularsi nella memoria del gioco di tutti i furti e gli atti di vandalismo commessi.

Attualmente la patch 5 di Baldur's Gate 3 non ha una data d'uscita, ma Larian ha confermato che sarà inclusa nell'edizione fisica per Xbox, la cui data d'uscita sarà annunciata nel corso dei The Game Awards 2023.

Baldur's Gate 3 è disponibile per PC e PS5. Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione.