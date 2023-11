Minecraft Legends: il più grosso aggiornamento gratis è in arrivo con tante novità

Mojang ha annunciato quello che si presenta come il più grande aggiornamento uscito finora per Minecraft Legends, che verrà distribuito gratuitamente nel prossimo periodo, senza ancora un'indicazione precisa della tempistica di lancio ma con veramente tante novità previste.

Tra queste, in evidenza c'è l'arrivo della strega: le Witch possono essere unità preziose se si presentano come nostre alleate, in grado di lanciare pozioni velenose ai nemici e causando gravi danni. Tuttavia, per poterle avere al nostro fianco dobbiamo prima aiutarle a sbarazzarsi dei piglin che attaccano le loro case.

Collegato alla strega, il Cauldron, ovvero il classico calderone, è una struttura che, una volta costruita, consente di potenziare gli alleati all'interno di un certo raggio d'azione, incrementando il danno inferto da questi.