Starfield: giocatore ha completato il New Game Plus 33 volte, facendo una scoperta eccezionale

Starfield sembra contenere davvero moltissime sorprese. Nonostante le critiche è un gioco vastissimo e progettato per durare e stupire. Ad esempio un giocatore particolarmente appassionato ha fatto una scoperta eccezionale finendo il New Game Plus 33 volte.

Universi

Per prima cosa dobbiamo spiegarvi brevemente come funziona il New Game Plus di Starfield. Se non avete finito il gioco, leggete oltre perché si tratta di un'anticipazione bella grossa.

Arrivando in fondo alla storia principale, è possibile avviare una nuova partita che fa ripartire il gioco quasi dall'inizio, con una nuova versione della storia, delle nuove opzioni di dialogo e anche una nuova missione principale da completare. Si tratta di una delle parti migliori e più creative del gioco che, come capitato all'utente X @NikoMueller, che ha finito il New Game Plus 33 volte, può riservare delle grosse sorprese. Dopo tanti sforzi il nostro aveva infatti deciso di appendere la tuta spaziale al chiodo, ma recandosi a Constellation ha trovato... se stesso. Più precisamente, il suo primo avatar, con le caratteristiche raggiunte durante la prima partita e con tanto di doppiaggio audio.

La parte migliore e che il personaggio era assoldabile per la ciurma. Comunque sia, esaminandolo un po', Mueller ha anche scoperto che parlandoci poteva far partire un interessante dialogo meta narrativo. Del resto chi non parlerebbe un po' con se stesso se lo incontrasse in un multiverso? Peccato che non sia possibile averci una storia d'amore. Sarebbe stato strano, ma decisamente interessante.

C'è da sottolineare che questa è una delle tante variazioni note del New Game Plus, ma a quanto pare è una delle più rare. Naturalmente è casuale e non può essere forzata in alcun modo, quindi non è detto che richieda di finire 33 volte il New Game Plus per manifestarsi.