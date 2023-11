Sonic 3 il Film, via alle riprese: la prima immagine mostra Shadow, confermata la data d'uscita

A dire il vero, la data di lancio del film di Sonic 3 era nota fin dall'agosto 2022, ma fa comunque piacere che sia stata confermata, considerando peraltro come in questo periodo di posticipi non sia proprio una cosa scontata: la pellicola arriverà nei cinema il 20 dicembre 2024, dunque c'è ancora parecchio tempo per parlarne.

L'account X ufficiale di Sonic the Hedgehog ha pubblicato un post in cui, di fatto, annuncia l' avvio della produzione piena per Sonic 3 Il Film , il terzo capitolo delle avventure cinematografiche dell'icona Sega, con una prima immagine e la conferma della data d'uscita.

Shadow si mostra per la prima volta

La foto non mostra il volto ma l'identità della figura è ben riconoscibile, peraltro dotato di scarpe veramente impressionanti, a quanto pare.



La sua presenza nel nuovo film era stata già anticipata alla fine del secondo capitolo, dunque non è una sorpresa per chi ha già visto la pellicola precedente.

Sul fronte videoludico, Shadow ha fatto la sua prima comparsa in Sonic Adventure 2 nel 2001, dunque è un personaggio relativamente "recente" all'interno del panorama di Sonic, ma attendiamo di vederne l'adattamento animato in computer grafica per capire come è stato affrontato questo passaggio.

I primi due film sono stati dei notevoli successi, con Sonic the Hedgehog 2 in particolare che deteneva il record come film più redditizio tra quelli basati sui videogiochi al box office in USA, prima dell'arrivo di Super Mario Bros. Il Film.