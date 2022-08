Sonic The Hedgehog 3: data d'uscita ufficiale del film svelata

Annunciata a sorpresa la data d'uscita di Sonic The Hedgehog 3, il terzo film ambientato nell'universo narrativo della mascotte di SEGA: il 20 dicembre 2024. L'informazione è stata data direttamente dall'account ufficiale della serie e confermata da Paramount Pictures.

La lavorazione di un terzo film dedicato a Sonic era nota da febbraio, quando fu annunciata dalla casa di produzione. Ora sappiamo anche quando potremo vederlo nei cinema. Considerando il successo dei due film precedenti, la notizia della produzione di un sequel non ha stupito davvero nessuno. Sonic 1 ha infatti incassato 319,7 milioni di dollari globalmente, mentre Sonic 2 è andato oltre raggiungendo i 401,8 milioni di dollari globali. Insieme i due film hanno incassato 721,58 milioni di dollari.

Pare che per SEGA, che ha sempre sfruttato intensivamente il personaggio nato nei primi anni '90, in epoca Mega Drive, Sonic rappresenti ancora il franchise più forte tra i molti in suo possesso. Del resto è attivissimo anche nel mondo dei videogiochi. Giusto recentemente è stata lanciata la raccolta Sonic Origins, mentre Sonic, Tails e Knuckles appariranno nella hit Fall Guys. C'è anche in sviluppo un nuovo titolo 3D, Sonic Frontiers, che mira a modernizzare la serie portandola in un open world.

Considerando anche alcune pregevoli opere realizzate da sviluppatori indipendenti, i fan di Sonic hanno di che essere felici.