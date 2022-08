Pokémon, il cosplay di Misty di jordanscosplay par che sia una cosa venuta a miracol mostrare

Misty è sicuramente uno dei personaggi più amati del franchise Pokémon, quindi fa piacere vederla rappresentata in questo cosplay di jordanscosplay, che fa di tutto per farci apprezzare ancora di più il personaggio, catturandone l'essenza e non solo quella.

Come avrebbe scritto Dante guardando il lavoro di jordanscosplay, tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, ch'ogne lingua deven tremando muta, e li occhi no l'ardiscon di guardare.

In realtà sarebbe un peccato non guardarlo, anche perché questo cosplay di Misty, pur se non proprio vestuto d'umiltà, par comunque che sia una cosa venuta da cielo in terra a miracol mostrare, e non è poco.

Ora che abbiamo tutti l'anima che sospira per aver ammirato questo spirito soave pieno d'amore, apprezziamo anche il lavoro fatto sul costume e sulla sua fotografia stessa, realizzata in modo davvero professionale. Insomma, ci troviamo di fronte a un'ottima opera, che ci fa sgorgare dal cuore rime da Dolce Stil Novo, e pure un po' futuriste.