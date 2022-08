Intel: nuove schede grafiche Arc Pro serie A svelate, per mobile e desktop

Intel ha presentato la nuova gamma di GPU professionali Intel Arc Pro serie A. I primi prodotti sono le GPU Intel Arc Pro A30Me le GPU Intel Arc Pro A40 (single slot) e A50 (dual slot). Saranno disponibili a partire dalla fine dell'anno

Le A30Me sono pensate per il mercato mobile, mentre le A40 e A50 sono pensate per desktop con un form factor ridotto. Sono entrambe dotate di hardware ray-tracing integrato, capacità di apprendimento automatico e accelerazione della codifica hardware AV1, la prima del settore.

Le GPU Intel Arc Pro A-Series puntano alle certificazioni con le principali applicazioni software professionali nei settori di architettura, ingegneria e costruzioni (AEC), e progettazione e produzione (D&M). Le GPU Intel Arc Pro sono inoltre ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento (M&E) come Blender ed eseguono le librerie open source dell'Intel oneAPI Rendering Toolkit, che sono ampiamente adottate e integrate negli strumenti di rendering leader del settore.

GPU professionali Intel Arc Pro serie A

Intel ha anche annunciato che sviluppatori e creatori di contenuti potranno accedere a sessioni demo con sistemi Intel Arc Pro e l'Intel oneAPI Rendering Toolkit presso lo stand Intel n. 427 a SIGGRAPH dall'8 all'11 agosto.