Il cosplay di Eve di Stellar Blade da Oichi è davvero perfetto

È facile comprendere come parte del fascino di Stellar Blade sia in effetti legato alle sue protagoniste femminili, dunque tale soggetto non poteva che diventare un'ottima fonte di ispirazione per le cosplayer, come dimostra questo perfetto cosplay di Eve da parte di Oichi.

Fin dall'inizio, infatti, uno degli argomenti principali di discussione sul gioco stata proprio l'evidente avvenenza della sua protagonista, tanto da rappresentare una sorta di elementi dissonante in un periodo in cui molti sviluppatori occidentali stanno cercando di superare certe tradizioni del passato dei videogiochi legate a stereotipi consolidati.

L'aspetto prorompente di Eve è una sorta di archetipo della bellezza, riprendendo alcuni elementi classici della produzione asiatica, come ammesso dagli stessi sviluppatori, ma è soprattutto l'uso di inquadrature e costume che rende il tutto ancora più evidente.