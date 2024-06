Il cosplay di Eve "Holiday Rabbit" da Stellar Blade realizzato da cyriichii non si preoccupa delle censure

Stellar Blade ha fatto discutere per l'aspetto della sua protagonista e per la presenza di costumi (non) censurati. Ogni persona ha il proprio punto di vista, ma il mondo del cosplay sa trasformare il tutto in creazioni artistiche, come dimostra ad esempio cyriichii, con il suo cosplay di Eve con costume "Holiday Rabbit".

Si tratta di solo uno dei molti costumi presenti all'intero del videogioco. Eve può infatti essere personalizzata a livello estetico, con costumi e accessori come gli occhiali. Holiday Rabbit è stato però uno dei più criticati, perché la versione presente nel gioco pre-lancio è leggermente diversa da quella disponibile nel gioco una volta aggiornato. Nello specifico, la scollatura e una piccola parte dei fianchi sono coperte nella versione finale. Il cosplay, però, non si preoccupa di questi dettagli.